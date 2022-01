Quirinale, via alle danze: la prospettiva del primo giorno è una scheda bianca (Di lunedì 24 gennaio 2022) Montecitorio, ore 15. Oggi, alla Camera dei deputati, inizieranno le votazioni – a turno – per l’elezione del Presidente della Repubblica italiana. I partiti non hanno trovato alcun accordo. Anzi, negli ultimi giorni – nonostante la rinuncia di Silvio Berlusconi – le tensioni tra il centrodestra e il centrosinistra (con il MoVimento 5 Stele annesso) si sono acuite. La prima giornata, dunque, probabilmente si concluderà con un nulla di fatto: sia per l’alto numero di voti richiesti (due terzi dei Grandi Elettori), sia per la mancanza di una figura che unirebbe le varie anime politiche. Elezione Presidente della Repubblica, primo giorno con l’ipotesi “scheda bianca” Come riporta il quotidiano La Repubblica, domenica era in programma un incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta per valutare un’eventuale nome univoco da ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Montecitorio, ore 15. Oggi, alla Camera dei deputati, inizieranno le votazioni – a turno – per l’elezione del Presidente della Repubblica italiana. I partiti non hanno trovato alcun accordo. Anzi, negli ultimi giorni – nonostante la rinuncia di Silvio Berlusconi – le tensioni tra il centrodestra e il centrosinistra (con il MoVimento 5 Stele annesso) si sono acuite. La prima giornata, dunque, probabilmente si concluderà con un nulla di fatto: sia per l’alto numero di voti richiesti (due terzi dei Grandi Elettori), sia per la mancanza di una figura che unirebbe le varie anime politiche. Elezione Presidente della Repubblica,con l’ipotesi “” Come riporta il quotidiano La Repubblica, domenica era in programma un incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta per valutare un’eventuale nome univoco da ...

