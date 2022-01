Quirinale, senza Green pass e non ha il Covid: la deputata no vax Cunial non può votare e minaccia di chiedere l’annullamento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non ha il Green pass per entrare alla Camera ma non ha neanche il Covid. La deputata no vax Sara Cunial non potrà dunque votare nel seggio speciale Covid allestito nel parcheggio di Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica. Per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione, è stato ricordato, servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causa positività al Covid. Cunial, però, non si trova in nessuna di queste situazioni. “Sono sana e chiedo di poter votare il presidente come è mio diritto costituzionale fare, non vedo perché non possa votare come i malati di Covid sia vaccinati che non”, protesta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non ha ilper entrare alla Camera ma non ha neanche il. Lano vax Saranon potrà dunquenel seggio specialeallestito nel parcheggio di Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica. Per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione, è stato ricordato, servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causa positività al, però, non si trova in nessuna di queste situazioni. “Sono sana e chiedo di poteril presidente come è mio diritto costituzionale fare, non vedo perché non possacome i malati disia vaccinati che non”, protesta la ...

Advertising

NicolaPorro : #Berlusconi si ritira dalla corsa al #Quirinale. Ed è una vittoria politica senza troppi se e senza troppi ma: ecco… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - chedisagio : Chiedere il bis di Mattarella, senza prima espletare altre possibilità. Almeno quando nel 2013 le forze politiche s… - fattoquotidiano : Quirinale, senza Green pass e non ha il Covid: la deputata no vax Cunial non può votare e minaccia di chiedere l’an… - dragonerossoen1 : #Salvini, tantissimi incontri per cercare di trovare un nome per il #Quirinale, senza venire a capo di nulla .. Sem… -