Maria De Filippi incanta con il completo country chic di Yves Saint Laurent (Di lunedì 24 gennaio 2022) Maria De Filippi si è fatta decisamente notare durante la puntata pomeridiana di Amici 21, andata in onda il 23 gennaio 2022. La conduttrice ha stupito i telespettatori con un look casual ma di gran classe. Si tratta di un completo da giorno, interamente firmato Yves Saint Laurent. Il set coordinato è composto da una camicia tartan dal modello classico, con bottoni, colletto e due ampie tasche posizionate all'altezza del petto. Il capo le scivola addosso morbido, senza aderire alla silhouette. La semplicità delle linee lascia posto ad una fantasia vivace e colorata, contraddistinta da un motivo a quadri con tonalità che variano dal beige, all'arancione, al bianco e al viola. La camicia è infilata in un paio di pantaloni a gamba dritta color cammello. Nuance che si è conquistata un ...

