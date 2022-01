Manila Nazzaro trova una mascherina dentro il bagno del GF Vip: la regia censura la scena (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manila Nazzaro ha trovato una mascherina nella Casa del Grande Fratello Vip mentre si trovava in bagno insieme a Sophie Codegoni e Federica Calemme: di chi potrebbe essere? Manila Nazzaro trova una mascherina dentro la Casa del GF Vip “Saranno 5 mesi che non vediamo una mascherina…”, ha esclamato la vippona così come riportano i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 24 gennaio 2022)hato unanella Casa del Grande Fratello Vip mentre siva ininsieme a Sophie Codegoni e Federica Calemme: di chi potrebbe essere?unala Casa del GF Vip “Saranno 5 mesi che non vediamo una…”, ha esclamato la vippona così come riportano i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Manila Nazzaro trova una mascherina dentro il bagno del GF Vip: la regia censura la scena - JSbdbbss : RT @ghostface_twitt: Starter pack by Manila Nazzaro: - 'Fidati di me' - 'Io lo so' - 'Ascolta me che ne so più di te' - 'Te lo dico da don… - hopeangel365 : NO VABBEH, IO SCONVOLTA #gfvip #manila #jeru #lulu #manuel #soleil - Karencorallo : RT @everythingcanc2: Su RTL GF 102.5, trasmettiamo la nuova hit di Barù, Jessica Selassiè, Manila Nazzaro e Davide Silvestri, che, nel giro… - zazoomblog : Manila Nazzaro trova una mascherina usata al GF Vip la regia stacca: “Non ne vedevamo una da 5 mesi” - #Manila… -