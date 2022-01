Mancini chiama 35 giocatori per lo stage, torna Balotelli (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A due mesi e mezzo di distanza dai match disputati con Svizzera e Irlanda del Nord, la Nazionale inaugura il suo 2022 ritrovandosi da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio a Coverciano per un breve stage in vista dei play off di qualificazione al Mondiale in programma a fine marzo. Sono 35 i calciatori convocati da Roberto Mancini: dopo oltre tre anni torna a vestire la maglia azzurra Mario Balotelli, mentre sono alla loro prima chiamata in Nazionale il portiere Marco Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro. Carnesecchi e Fagioli erano stati già convocati nell’aprile 2019 per uno stage riservato ai giovani. Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi all’elenco i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A due mesi e mezzo di distanza dai match disputati con Svizzera e Irlanda del Nord, la Nazionale inaugura il suo 2022 ritrovandosi da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio a Coverciano per un brevein vista dei play off di qualificazione al Mondiale in programma a fine marzo. Sono 35 i calciatori convocati da Roberto: dopo oltre tre annia vestire la maglia azzurra Mario, mentre sono alla loro primata in Nazionale il portiere Marco Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro. Carnesecchi e Fagioli erano stati già convocati nell’aprile 2019 per unoriservato ai giovani. Nelle prossime ore potrebbero aggiungersi all’elenco i ...

