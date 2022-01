L’Oms Europa smentisce se stessa in 24 ore. “La pandemia sta finendo”. “Anzi no, cambia fase” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Presto la pandemia sarà solo un ricordo. Anzi, no. È tutt’altro che finita. Le due indicazioni contrapposte arrivano dalla stessa voce, molto autorevole, a distanza di 24 ore. “La variante Omicron del nuovo coronavirus, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia nella regione e potrebbe avvicinarla alla sua fine”. Parola di Hans Henri Kluge, direttore delL’Oms in Europa. Intervistato da France Presse, il numero uno europeo dell’organizzazione mondiale della sanità ha annunciato quello che il pianeta vorrebbe sentirsi dire. Che in Europa, dopo la variante Omicron, la fine della pandemia è alle porte. Fine della pandemia, L’Oms ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Presto lasarà solo un ricordo., no. È tutt’altro che finita. Le due indicazioni contrapposte arrivano dallavoce, molto autorevole, a distanza di 24 ore. “La variante Omicron del nuovo coronavirus, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuovadellanella regione e potrebbe avvicinarla alla sua fine”. Parola di Hans Henri Kluge, direttore delin. Intervistato da France Presse, il numero uno europeo dell’organizzazione mondiale della sanità ha annunciato quello che il pianeta vorrebbe sentirsi dire. Che in, dopo la variante Omicron, la fine dellaè alle porte. Fine della...

Advertising

andreapezzi : Mentre l’OMS dichiara plausibile la fine della pandemia in Europa, in italia si pensa di prolungare il GreenPass. Mollate il colpo. Basta! - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - ilpost : Nei prossimi mesi la pandemia in Europa potrebbe finire, dice l’OMS - rosalbaaggazio : RT @ultimenotizie: E' 'plausibile' che con Omicron l'Europa 'si stia avviando alla fine della pandemia'. Lo ha detto il direttore dell'Oms… - AlessandraZadro : RT @VisioneTv: L'OMS dichiara che in Europa siamo probabilmente alla fine della pandemia, e che è ora di togliere le restrizioni al turismo… -