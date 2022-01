Ladri a casa di Gianni Rivera: scatenano un incendio e vengono arrestati mentre fuggono con la refurtiva (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul Messaggero il racconto del furto nella casa di Gianni Rivera, venerdì notte. I Ladri sono due albanesi, arrestati all’alba di sabato. Sono entrati nella cantina dell’ex bomber e hanno scassinato l’armadio blindato dove sono custoditi tutti i suoi cimeli con la fiamma ossidrica, ma hanno scatenato un incendio. Sono stati fermati per caso dalla polizia proprio mentre i vigili del fuoco intervenivano a spegnere l’incendio. “Quando la polizia li ha fermati avevano solo un “Trofeo Golden crown”, una targa “Milan club Gianni Rivera”, la maglia originale numero 11 di Ibrahimovic e una targa della Lega nazionale dilettanti regalata all’ex bomber. Oltre a 6.345 euro in contanti. Un complice è riuscito a fuggire, ma i due, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul Messaggero il racconto del furto nelladi, venerdì notte. Isono due albanesi,all’alba di sabato. Sono entrati nella cantina dell’ex bomber e hanno scassinato l’armadio blindato dove sono custoditi tutti i suoi cimeli con la fiamma ossidrica, ma hanno scatenato un. Sono stati fermati per caso dalla polizia proprioi vigili del fuoco intervenivano a spegnere l’. “Quando la polizia li ha fermati avevano solo un “Trofeo Golden crown”, una targa “Milan club”, la maglia originale numero 11 di Ibrahimovic e una targa della Lega nazionale dilettanti regalata all’ex bomber. Oltre a 6.345 euro in contanti. Un complice è riuscito a fuggire, ma i due, ...

