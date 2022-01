ISLE 2022 | la principale esposizione di display smart | sistemi AV integrati e LED della Cina | è stata rinviata ad aprile

(Di lunedì 24 gennaio 2022) SHENZHEN,, 24 gennaio/PRNewswire/, la maggiorecinese diAVe LED, ha appena annunciato il rinvio di due mesi dell'evento, che si terrà il prossimoera infatti previsto dal 22 al 24 febbraio. In conformità con il "Piano di lavoro per la prevenzione e il controllo del COVID per le festività del Capodanno cinese" del Consiglio di Statoè stato posticipato al 7-9, e si terrà presso il padiglione 14-16 del World Exhibition ...

SHENZHEN, Cina, 24 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- ISLE 2022, la maggiore esposizione cinese di display smart, sistemi AV integrati e LED, ha appena ...