In-Lire cresce con l’acquisizione di Tibex | ora sono mille le imprese nel circuito di credito compensativo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Prima acquisizione per ildiin-: lo scorso 29 dicembre è stata finalizzata l’operazione attraverso cui in-SpA SB ha acquisito, un network di aziende e professionisti che hanno l’obiettivo di ricollegare l’economia al territorio, attraverso lo scambio di merci e servizi. Nato otto anni fa sul modello della moneta complementare Sardex,si è reso indipendente nel 2020. Condiin-dà vita a undi oltrepresenti in 16 regioni italiane, in particolare in Lombardia, Lazio e Piemonte. “L’operazione, che ha una forte logica industriale, è la prima in ambito m&a da parte della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lire cresce

Newsby

Fondato a Torino nel 2017, in -ha iniziato le sue attività a metà 2018 in Lombardia, con l'obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese aiutandole a fare rete attraverso lo strumento del ...La tensione in casagiorno dopo giorno. Moglie e marito litigano sempre con più violenza. E alla fine l'uomo ... l'uomo è stato multato di 1500turche (circa 97 euro) per maltrattamenti ...L'operazione è la prima in ambito m&a da parte della società e si conclude a soli tre anni e mezzo dall’inizio dell’attività ...A dicembre l'inflazione è cresciuta del 3,9% su base annua e potrebbe rappresentare una minaccia importante per .... Noi italiani facevamo ancora la spesa pagando con le vecchie lire e la cosiddetta S ...