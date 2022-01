Il talento al servizio della crescita. Il progetto di Fondazione Crt

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilale dunquericchezza. LaCrt ha da poco lanciato ilTalenti per la comunità, costruire nuove leadership, con l’obiettivo dichiarato di formare i leader del domani. Imprenditori, dirigenti o, perché no, uomini di Stato. Tutto aldel futuro, con una costante: fare del carisma eformazione il proprio ecosistema. Formiche.net ha ne ha ha parlato con Massimo Lapucci, cheCrt è segretario generale. LaCrt ha appena lanciato ilnazionale Talenti per la Comunità, costruire nuove leadership: ci spiega in che cosa consiste questa novità e qual è l’obiettivo che ...