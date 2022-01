Il logo Apple? Un pulsante. Il tasto segreto dell'iPhone

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La funzione è disponibile dal 2020, ma la novità è passata sotto traccia. Ecco come far diventare ilsul retro del telefonino un

Advertising

giorgio_rosi : @enricocatanzani - ddrnet_official : @rolandinoANZIO Ho dato un’occhiata al sito web. Praticamente dicono di essere la PUBLICIS GROUP, un’importantissim… - ddrnet_official : @Falwstaff @FilippoZanfei13 Ho dato un’occhiata al sito web. Praticamente dicono di essere la PUBLICIS GROUP, un’im… - ddrnet_official : @PortorrealEdwin @FilippoZanfei13 Ho dato un’occhiata al sito web. Praticamente dicono di essere la PUBLICIS GROUP,… - ddrnet_official : @FilippoZanfei13 Ho dato un’occhiata al sito web. Praticamente dicono di essere la PUBLICIS GROUP, un’importantissi… -

Ultime Notizie dalla rete : logo Apple

il Giornale

Ildella versione speciale si trova sul badge piazzato sulla console centrale, vicino alla ... Per la multimedialità c è il sistema di infotainment NissanConnect compatibile conCarPlay e ...Dagotraduzione dal New York Post iPhone Se hai un iPhone, devi provare questa funzione segreta che utilizza ilsul retro del telefono. È solo una delle diverse funzioni intelligenti presenti sullo smartphone, e si chiama 'Back Tap' ...La funzione è disponibile dal 2020, ma la novità è passata sotto traccia. Ecco come far diventare il logo sul retro del telefonino un pulsante segreto ...Sarà "la gamma più ampia" di nuovi dispositivi mai introdotta nella sua storia quella che Apple si appresterebbe a lanciare nel corso dei prossimi mesi. Ad affermarlo è Mark Gurman, giornalista di Blo ...