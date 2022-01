Hussein Chalayan e la sfilata dei burqa | un esperimento artistico e sociale

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La collezione Primavera/Estate 1998 dirimarrà per sempre nella storia. I suoihanno conquistato la passerella con grazia, rivalsa e originalità. Ma chi è l’uomo dietro le quinte e qual è il messaggio dietro la collezione? Con un’inizio di giornata a dir poco spiacevole, dopo aver affrontato la notizia della morte di Thierry Mugler, ci sembra debito continuare a prestare omaggio alla moda attraverso le nostre parole: vi raccontiamo allora la storia di un altro genio creativo e della sua collezione più nota. A voi. Corre l’anno 1997. Yasmeen Ghauri benedice le passerelle con la sua bellezza eterea, Gianni Versace viene assassinato a Miami, Candace Bushnell scrive Sex and the City e in Inghilterra c’è uno stilista intenzionato a farsi ricordare. Il ...

La collezione Primavera/Estate 1998 di Hussein Chalayan rimarrà per sempre nella storia. I suoi burqa hanno conquistato la passerella.