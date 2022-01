Guenda Goria vuole che Soleil sia eliminata dal GF Vip, interviene Alex Belli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Soleil Sorge è sempre stata la preferita dei telespettatori del GF Vip, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Basta fare un giro sui social per vedere che i post e i tweet con più like sono quelli di personaggi come Jessica Selassié, Gianmaria Antinolfi o Nathaly Caldonazzo. E adesso che la Sorge è al televoto sembra (dai sondaggi social) che il favorito sarà Kabir Bedi e tra i “fan” dell’attore indiano c’è anche un’amica di Delia Duran, Guenda Goria. Ieri sera la figlia di Maria Teresa Ruta era insieme ad Alex Belli e proprio in una storia Instagram dell’ex gieffino Guenda Goria ha fatto un appello: “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil“. I fan di Soleil contro Alex e Guenda ... Leggi su biccy (Di lunedì 24 gennaio 2022)Sorge è sempre stata la preferita dei telespettatori del GF Vip, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Basta fare un giro sui social per vedere che i post e i tweet con più like sono quelli di personaggi come Jessica Selassié, Gianmaria Antinolfi o Nathaly Caldonazzo. E adesso che la Sorge è al televoto sembra (dai sondaggi social) che il favorito sarà Kabir Bedi e tra i “fan” dell’attore indiano c’è anche un’amica di Delia Duran,. Ieri sera la figlia di Maria Teresa Ruta era insieme ade proprio in una storia Instagram dell’ex gieffinoha fatto un appello: “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF“. I fan dicontro...

fedezzz94 : RT @XrobertaX_: NON AB CHE NELLE SUE IG STORIES FA L’APPELLO INSIEME A GUENDA GORIA PER SALVARE KABIR. VI PREGO SALVATEMI DA QUESTO CIRCO.… - 3Mastri : RT @XrobertaX_: NON AB CHE NELLE SUE IG STORIES FA L’APPELLO INSIEME A GUENDA GORIA PER SALVARE KABIR. VI PREGO SALVATEMI DA QUESTO CIRCO.… - Soleil_Alex_ : RT @XrobertaX_: NON AB CHE NELLE SUE IG STORIES FA L’APPELLO INSIEME A GUENDA GORIA PER SALVARE KABIR. VI PREGO SALVATEMI DA QUESTO CIRCO.… - Asya2803891221 : RT @XrobertaX_: NON AB CHE NELLE SUE IG STORIES FA L’APPELLO INSIEME A GUENDA GORIA PER SALVARE KABIR. VI PREGO SALVATEMI DA QUESTO CIRCO.… - XrobertaX_ : NON AB CHE NELLE SUE IG STORIES FA L’APPELLO INSIEME A GUENDA GORIA PER SALVARE KABIR. VI PREGO SALVATEMI DA QUESTO CIRCO. #gfvip -

