(Di lunedì 24 gennaio 2022) Per l’individuazione deisoprannumerari è fondamentale ladiche caratterizza ciascuna istituzione scolastica autonoma. Ladiviene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola e interessa tutti ititolari nell’istituzione scolastica autonoma. In caso di contrazione nell’organico saranno dichiarati soprannumerari iin coda nellaL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna di istituto: come vengono inseriti i docenti, chi ha diritto ad essere escluso - Unibo : Il professore di Medicina interna all'Alma Mater Paolo Muratori è stato inserito fra gli esperti mondiali di Epatit… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatoria interna

Orizzonte Scuola

A seguito della scadenza del termine, apposita commissionenominata dal Dirigente scolastico, verificate le domande, predisporrà unaper l'attribuzione degli incarichi, ove ...I lambraioli nel volgere di pochi giorni hanno incrementato di sei punti la loro... Una doppia sconfittahanno invece fatto segnare Leon Monza Brianza e Vis Nova Giussano. Gli ...Una valanga di candidature, ma molte senza tutti gli elementi necessari per la selezione. Autolinee Toscane ha ricevuto centinaia di mail (oltre novecento) per la selezione in vista delle prime duecen ...Una valanga di candidature, ma molte senza tutti gli elementi necessari per la selezione. Autolinee Toscane ha ricevuto centinaia di mail (oltre 900) per la selezione in vista delle prime 200 assunzio ...