Germania | apre il fuoco all’università e si suicida | uccisa anche una donna

Advertising

riotta : Accordo @EnricoLetta @matteorenzi candidato unico #Quirinale e governo politico di legislatura, nato all'addio… - ItalyMFA : Il SG #Farnesina, @EttoreSequi, apre il primo incontro, avvio di un confronto informale con analisti @limesonline… - ilriformista : L'attacco all'università di #Heidelberg: l'attentatore ha sparato mentre era in corso una lezione - lucafaccio : Germania, studente apre il fuoco all’interno dell’università di Heidelberg e poi si suicida: un morto e 3 feriti… - infoitinterno : Germania, studente apre il fuoco nell'università di Heidelberg ferendo 4 persone (uno grave) e si toglie la vi -

Ultime Notizie dalla rete : Germania apre

L'attentato in una università storica dellaAlmeno per adesso non sono state forniti ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche degli altri tre feriti rimasti coinvolti nell'attentato. "...Uno studente ha aperto il fuoco nell'aula magna dell'università medica di Heidelberg, in. Secondo quanto riporta la Dpa , i feriti sarebbero diversi e l'autore dell'attentato sarebbe morto. La polizia locale ha fatto sapere su Twitter di essere sul posto per i soccorsi e le ...Una sparatoria ha avuto luogo nell'aula magna dell'Università di Heidelberg, in Germania. L'attentatore, uno studente, avrebbe ucciso una persona e ne avrebbe ferite tre prima di togliersi la vita.L'agguato è avvenuto durante una lezione alla Heidelbeg University. Secondo una prima ricostruzione un ragazzo avrebbe aperto il fuoco contro una donna e poi si sarebbe tolto la vita ...