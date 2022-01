Eugenie e Beatrice di York aspettano con ansia il processo del padre (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le principesse non sanno se dovranno testimoniare nel processo per difendere il padre. Il processo del Duca di York inciderà anche sul futuro reale delle sue due figlie Eugenie e Beatrice La caduta nella polvere del principe Andrea, Duca di York non è solo un fatto personale. Perché nella rovinosa parabola discendente del ex Altezza Reale, rischiano di rimanere ferite anche le persone che gli stanno più vicine. A cominciare dalle sue figlie, la principessa Beatrice di York e la principessa Eugenia di York. Oltre all’ex moglie Sarah Ferguson. Cosa ne sarà di queste 3 donne, le uniche che sono sempre state accanto al disgraziato duca? Secondo alcuni insider di Palazzo, le principesse sono in attesa di sapere se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le principesse non sanno se dovranno testimoniare nelper difendere il. Ildel Duca diinciderà anche sul futuro reale delle sue due figlieLa caduta nella polvere del principe Andrea, Duca dinon è solo un fatto personale. Perché nella rovinosa parabola discendente del ex Altezza Reale, rischiano di rimanere ferite anche le persone che gli stanno più vicine. A cominciare dalle sue figlie, la principessadie la principessa Eugenia di. Oltre all’ex moglie Sarah Ferguson. Cosa ne sarà di queste 3 donne, le uniche che sono sempre state accanto al disgraziato duca? Secondo alcuni insider di Palazzo, le principesse sono in attesa di sapere se ...

