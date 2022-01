Cuccioli di cane in gabbia trovati ad Aversa Viaggio dell' orrore | molti moriranno

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Trentanovedirinchiusi in tre piccole gabbie , tipo quelle utilizzate per i polli, stivate nel bagagliaio di una macchina, in condizioni inadeguate sia per mancanza d'igiene che per la ...

Trentanovedirinchiusi in tre piccole gabbie , tipo quelle utilizzate per i polli, stivate nel bagagliaio di una macchina, in condizioni inadeguate sia per mancanza d'igiene che per la presenza di ..., di pochissime settimane di vita e tutti di razza pregiata (barboncini, bouldogue francesi, yorkshire, maltesi e spitz), erano rinchiusi in tre piccole gabbie, del tipo di quelle ...Tra le ipotesi degli investigatori sul caso di Eraldo Serra, scomparso da più di un mese, c'è quella secondo cui sia stato sbranato dai suoi cani.Caserta, 24 gennaio 2022 - Trentanove cuccioli di cane rinchiusi in tre piccole gabbie, tipo quelle utilizzate per i polli, stivate nel bagagliaio di una macchina, in condizioni inadeguate sia per man ...