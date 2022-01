Covid: prosegue il calo dell'ondata Omicron in Gb (Di lunedì 24 gennaio 2022) prosegue il calo su base settimanale di tutti i dati sulla diffusione del Covid nel Regno Unito: secondo i dati censiti nelle ultime 24 ore, su circa 1,3 milioni di tamponi, i contagi sono stati 88. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022)ilsu base settimanale di tutti i dati sulla diffusione delnel Regno Unito: secondo i dati censiti nelle ultime 24 ore, su circa 1,3 milioni di tamponi, i contagi sono stati 88.

Advertising

positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, prosegue la campagna vaccinale in Campania: sono 11.452.426 le somministrazioni effe… - GiaPettinelli : Covid: prosegue il calo dell'ondata Omicron in Gb - luc_sca : #Sardegna #Cagliar pazienti talassemici positivi al Covid: “Al Microcitemico condizioni inaccettabili” la farsa de… - upi_parma : Seconda rilevazione rapida settimanale sulle assenze da lavoro nella quarta ondata di Covid: Prosegue la rilevazion… - infoitinterno : Covid. Domenica 23 gennaio a Sona 39 positivi in meno. In Veneto prosegue il calo di positivi e ricoveri -