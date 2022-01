Covid – L’Istituto Mario Negri studia la validità delle cure domiciliari

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) precoci – Uno studio per cristallizzare ladegli approcciprecoci, sarà avviato in tempi brevi daldi Milano, diretto dal prof. Remuzzi (nella foto). Lo ha annunciato lo stesso professore in diretta tv su LA 7, come richiesto da oltre 18 mesi dai medici del Comitato Cura Domiciliare-19. Un’esigenza per tutti, vaccinati e non, quella di potersi curare ed assicurarsi una maggiore (e di molto) possibilità di guarigione senza dover attendere l’aggravamento dei sintomi con il rischio di finire in ospedale. Una grande spinta a questa decisione la ha data lo studio clinico osservazionale per un protocollo di cura domiciliare, e che rappresenta un punto di partenza per ricerche più approfondite, pubblicato dal prof. Serafino Fazio, che il ...