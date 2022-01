Classifica Serie A, Inter in fuga scudetto: la situazione dopo ventitré gare (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso anche il ventitreesimo turno di massima Serie, l’ultimo prima della sosta. Si tornerà in campo il 6 febbraio con le squadre che potranno lavorare più attentamente sugli errori ed i punti di forza messi in luce nelle ultime settimane. Ma cosa è successo nel turno appena archiviato? L’Inter di Simone Inzaghi, primatista, si è sbarazzato con estrema difficoltà del Venezia, mentre il Napoli ha sconfitto agevolmente la Salernitana e ha sfruttato il pareggio a reti bianche del Milan contro la Juventus per agganciare il secondo posto. Invariato il distacco tra Vecchia Signora ed Atalanta che pareggia in emergenza all’Olimpico contro la Lazio. Ne approfitta per accorciare ulteriormente la Roma che batte l’Empoli con un primo tempo scintillante. Pari per la Fiorentina. situazione disperata, in fondo, per il Genoa mentre la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è concluso anche il ventitreesimo turno di massima, l’ultimo prima della sosta. Si tornerà in campo il 6 febbraio con le squadre che potranno lavorare più attentamente sugli errori ed i punti di forza messi in luce nelle ultime settimane. Ma cosa è successo nel turno appena archiviato? L’di Simone Inzaghi, primatista, si è sbarazzato con estrema difficoltà del Venezia, mentre il Napoli ha sconfitto agevolmente la Salernitana e ha sfruttato il pareggio a reti bianche del Milan contro la Juventus per agganciare il secondo posto. Invariato il distacco tra Vecchia Signora ed Atalanta che pareggia in emergenza all’Olimpico contro la Lazio. Ne approfitta per accorciare ulteriormente la Roma che batte l’Empoli con un primo tempo scintillante. Pari per la Fiorentina.disperata, in fondo, per il Genoa mentre la ...

