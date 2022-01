Calciomercato Milan, Guardiola propone un incredibile scambio per Theo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha messo nel mirino Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli: le ultime notizie di Calciomercato Il Milan di Stefano Pioli continua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pep, manager del Manchester City, ha messo nel mirinoHernandez, terzino sinistro deldi Stefano Pioli: le ultime notizie diIldi Stefano Pioli continua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

mirkocalemme : Il #Milan sta per chiudere il rinnovo di #Theo. La trattativa prosegue senza alcun intoppo e c'è volontà di chiude… - cmdotcom : #Milan-#Tottenham, accordo per #Kessié subito: il calciatore dice no - Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - sportli26181512 : TMW - Milan, retroscena Lazetic: il serbo cercato anche dallo Zenit: Marko Lazetic è pronto per diventare un nuovo… - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: TMW - Milan, retroscena Lazetic: il serbo cercato anche dallo Zenit -