Calciomercato Arsenal | l’alternativa a Vlahovic è Raul de Tomas

(Di lunedì 24 gennaio 2022), primo obiettivo: Dusan. Il club londinese continua a provare per portare l’attaccante serbo tra gli uomini di Arteta. Ma, viste le difficoltà nel convincerlo, inizia a guardarsi attorno. La prima alternativa secondo “Marca” sarebbede, attaccante 27enne dell’Espanyol, che nella stagione in corso, continua a mettersi in mostra collezionando gol (12 in 23 partite). Al giocatore spagnolo si dicono interessati anche West Ham e Leicester, ma i Gunners, prima di affondare il colpo, dovranno operare in uscita. Pierre-Emerick Aubameyang, è ormai ai margini, e stando a quanto detto dal “Telegraph”, sarebbero sei i club interessati ad un prestito, tra cui Milan e Juventus. L’elevato ingaggio dell’attaccante gabonese (15 milioni di euro a stagione) però, ha frenato le ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Arsenal

Juve e Milan, Sanches piace anche all': arriva l'annuncio Renato Sanches © LaPresseDi conseguenza, una cessione anche a gennaio potrebbe essere nelle corde dei campioni di ...Ma perchè l'affare vada in porto serve il via libera della Juventus, che resta ferma sulla sua posizione: Arthur andrà via solo per un prestito più lungo dei 6 mesi proposti dall'. Da capire, ...Calciomercato Arsenal, primo obiettivo: Dusan Vlahovic. Il club londinese continua a provare per portare l’attaccante serbo tra gli uomini di Arteta. Ma, viste le difficoltà nel convincerlo, inizia a ...L'emittente televisiva annuncia un nuovo arrivo in casa bianconera, stiamo parlando di un prospetto interessante. Ecco tutti i dettagli ...