Calcio | Capello | ' Balotelli in Nazionale? Mancini lo conosce bene | a me piace Joao Pedro'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "inse lo era portato al City, lo, è una decisione che prende lui e inho estrema fiducia per quello che ha fatto con lae la mentalità che ha dato. Ora c'è bisogno di giocatori che diano il 110%.ha qualità, può farlo e dipende da come si presenta e dove vuole arrivare. Ora è maturo. Se io lo convocherei? Io non lo conosco". Lo ha detto l'ex tecnico di Milan, Juve e Roma e dellainglese, Fabioa Radio Anch'Io Sport, sulla possibile convocazione in azzurro di Mario. "Per quanto mi riguarda a meImmobile, è importante per la squadra, ...

"Lo scudetto? La Juve - aggiungeai microfoni di Radio Anch'io sport - può recuperare punti, le altre stiano attente, quando la Juve ritrova questa mentalità diventa difficile per tutti". Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Balotelli in Nazionale? Mancini se lo era portato al City, lo conosce bene, è una decisione che prende lui e in Mancini ho estrema fiducia per quello che ha fatto con la n ...MILAN-JUVENTUS - "Ho visto una crescita della Juventus, come squadra e intensità. Ho visto una crescita di Dybala che ha corso molto e aveva voglia di recuperare i palloni. Milan ...