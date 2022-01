Belen Rodriguez torna single | la conferma su Instagram

Leggi su tenacemente

(Di lunedì 24 gennaio 2022)e Stefano De Martino stanno insieme? I paparazzi hanno fotografato insieme la coppia a Natale prima della partenza diper la vacanza di Natale in Uruguay. Anche al suo ritorno Stefano è andato a prenderla in aeroporto per riaccompagnarla a casa. La presentatrice èoppure no? Suemerge tutta la… » L'articolo proviene da TenaceMente.com.