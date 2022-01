Australian Open, Sinner ai quarti di finale (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’azzurro Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale dell’Australian Open, primo Slam della stagione. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding – sorteggiato nella parte bassa, quella presidiata da Daniil Medvedev -, si è imposto negli ottavi di finale sull’Australiano Alex De Minaur, n.42 del ranking e 32 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco. Sinner nei quarti affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 20 e il greco Stefanos Tsitsipas numero 4 del mondo. Ai quarti di finale è approdato ieri Matteo Berrettini. Il romano, numero 77 del tabellone, affronterà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’azzurro Janniksi qualifica per ididell’, primo Slam della stagione. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 11 del seeding – sorteggiato nella parte bassa, quella presidiata da Daniil Medvedev -, si è imposto negli ottavi disull’o Alex De Minaur, n.42 del ranking e 32 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 in poco più di due ore e mezza di gioco.neiaffronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 20 e il greco Stefanos Tsitsipas numero 4 del mondo. Aidiè approdato ieri Matteo Berrettini. Il romano, numero 77 del tabellone, affronterà ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - SakuraHanami120 : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… - Biattibietola : RT @ItaliaTeam_it: SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ?? #ItaliaTe… -