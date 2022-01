Atleta chiede ad adolescente disabile di andare al ballo | le concede una serata che ricorderà per sempre

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildella scuola è un evento enorme per tantissimi giovani, specialmente negli Stati Uniti, dove la preparazione comincia circa un anno prima. Ragazzi e ragazze si vestono di tutto punto per una notte e si sentono come principi e principesse. Ma se non si ha una persona con la quale andarci, l’intero evento potrebbe dare la sensazione di un pugno nello stomaco. Specialmente quando si è adolescenti insicuri. Quando alla Fort Zumwalt West High School di O’Fallon, in Missouri, è arrivato il momento del, c’era un ragazzo che tutte sognavano di avere come cavaliere. Brendan Ritchie, 18 anni, è uno studente modello,bellissimo e membro della squadra di corsa campestre della scuola. Perciò è comprensibile che fosse popolare tra le ragazze e i compagni di classe. Ovviamente sugli atleti ci sono anche un sacco ...