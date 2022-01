Amici | Raimondo Todaro attacca Alessandra Celentano e poi sbatte la testa sulla cattedra | “Ti servirebbe un uomo h24” Lei replica così

(Di lunedì 24 gennaio 2022) La puntata didi Maria De Filippi andata in onda domenica 23 gennaio ha visto scontrarsi due professori di ballo:. I due, è ormai cosa nota, hanno visioni diverse della danza e, conseguentemente, spesso pareri discordanti sui ragazzi della scuola. È il caso di Cosmary Fasanelli e Mattia Penzola; la prima è un’allieva della, il secondo invece di. La scintilla che ha scatenato il dibattito? Il fatto che Mattia sia fermo a causa di un infortunio. “Ha avuto 15 giorni di malattia, poi un mese di fermo per l’infortunio. Ora gli hanno dato altri giorni”, ha spiegato la Maestra sostenendo chedovrebbe eliminare l’allievo. Tra i due è partito un durissimo scontro: “Se si deve curare non può ...

Advertising

FQMagazineit : Amici, Raimondo Todaro attacca Alessandra Celentano e poi sbatte la testa sulla cattedra: “Ti servirebbe un uomo h2… - occhio_notizie : Amici 21: Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano, accusato di sessismo #amici21 - zazoomblog : Amici 21 Raimondo Todaro fuori di sè contro la Celentano: “Anche se tu stai qua da 20 anni io …” - #Amici… - infoitcultura : Mediaset: addio a Raimondo Todaro ad Amici. Il ballerino torna a Ballando con le Stelle? Ecco perché - infoitcultura : Raimondo Todaro contro Celentano ad Amici: “Maria regalale un corteggiatore di Uomini e Donne” -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raimondo

21, ancora tensione traTodaro e Alessandra Celentano Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nel corso della puntata di ieri, proprio nel momento dedicato alla danza ed ...Anche nella puntata domenicale del 23 gennaio di, tra i due si è riacceso il confronto.Todaro ha fatto anche una richiesta per la maestra Alessandra Celentano.Todaro ...Amici 21, Raimondo Todaro prende in giro Alessandra Celentano: "Sto aprendo dei casting" Amici 21 si avvicina sempre di più al serale e i professori ...Nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, è andata in onda una nuova puntata di Amici 21 e sembra che ad un certo punto si siano vissuti dei momenti di forte tensione. Il motivo?