Alessandro Basciano vuole incontrare un prete: l’insolita richiesta dopo la lite con Sophie Codegoni al GF Vip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fra i protagonisti dei flirt amorosi dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso c’è sicuramente Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è mostrato sin da subito particolarmente interessato a Sophie Codegoni, ma ultimamente qualcosa fra di loro sembrerebbe aver smesso di funzionare. dopo un accesso scontro, la coppia si è allontanata ma è poi riuscita a riappacificarsi. A impedire il definitivo riavvicinamento però ci sarebbe un particolare bisogno del vippone, che ha chiesto di poter parlare con un prete. Alessandro Basciano litiga con Sophie Codegoni e fa un giuramento su suo figlio: la reazione del pubblico Da giorni ormai i fan del Grande Fratello Vip stanno seguendo le vicende che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fra i protagonisti dei flirt amorosi dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso c’è sicuramente. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è mostrato sin da subito particolarmente interessato a, ma ultimamente qualcosa fra di loro sembrerebbe aver smesso di funzionare.un accesso scontro, la coppia si è allontanata ma è poi riuscita a riappacificarsi. A impedire il definitivo riavvicinamento però ci sarebbe un particolare bisogno del vippone, che ha chiesto di poter parlare con unlitiga cone fa un giuramento su suo figlio: la reazione del pubblico Da giorni ormai i fan del Grande Fratello Vip stanno seguendo le vicende che ...

Advertising

thepostea : ALESSANDRO BASCIANO E LA DICHIARAZIONE PER SOPHIE CODEGONI: “MI SONO INNAMORATO FOLLEMENTE DI TE” #gfvip… - badgalvale : Alessandro Basciano nuovo eroe di questa edizione che con il prete ha risvegliato in me e nel Twitter il trash prep… - _Gaia_Love4 : RT @bagnotrash: non supero alessandro basciano che ha chiesto un prete per potersi confessare e sciogliere quindi il giuramento fatto poten… - VeraEllenWoods : RT @bagnotrash: non supero alessandro basciano che ha chiesto un prete per potersi confessare e sciogliere quindi il giuramento fatto poten… - VicolodelleNews : #GFVip #Alessandro Basciano fa una sconcertante proposta per tornare a dormire con la sua #Sophie Codegoni! Per le… -