Advertising

monrealeatoday : Vandali bruciano immondizia a Pioppo, protestano i cittadini - -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali bruciano

MonrealeSi

Cosa c'è dei libri che fa venire la voglia di bruciarli? Ora si ri -quelli di J. K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, forse soprattutto per sfruttare la sua ... Ora però iaffrontano ...Di JAMES HANSEN Cosa c'è dei libri che fa venire la voglia di bruciarli? Ora si ri -quelli di J. K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, forse soprattutto per sfruttare la ...però i...Sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato dopo la denuncia di un atto vandalico ai danni della sede del Partito democratico di Aosta. (ANSA) ...Nel corso della notte alcuni vandali hanno dato fuoco a due casette di legno presenti in passeggiata e in fase di disallestimento. L’area è stata transennata e si procederà con i rilievi per capire co ...