Stazione di Santa Palomba, terra di nessuno: pendolari in balìa di vandali e degrado (Di domenica 23 gennaio 2022) Pomezia – Atti vandalici, parcheggi piccoli, erbacce, macchinette fuori servizio, nessuna sala d’attesa, binari colmi di rifiuti. Versa in pessime condizioni la Stazione di Santa Palomba, a Pomezia. Condizioni che vanno avanti da anni in questa Stazione che, nonostante le numerose richieste da parte di cittadini e politici, non riesce ad offrire ai suoi pendolari uno spettacolo meno desolante di quello attuale. Purtroppo però, per chi deve recarsi a Roma, non c’è un’alternativa migliore, dato che da questa fermata si può raggiungere la Capitale in soli 20 minuti. Il classico esempio di quando il viaggio sui mezzi pubblici non è più solo una comodità ma anche una preoccupazione. Lasciare la macchina nel piazzale antistante della Stazione è rischioso per chiunque: molti ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022) Pomezia – Attici, parcheggi piccoli, erbacce, macchinette fuori servizio, nessuna sala d’attesa, binari colmi di rifiuti. Versa in pessime condizioni ladi, a Pomezia. Condizioni che vanno avanti da anni in questache, nonostante le numerose richieste da parte di cittadini e politici, non riesce ad offrire ai suoiuno spettacolo meno desolante di quello attuale. Purtroppo però, per chi deve recarsi a Roma, non c’è un’alternativa migliore, dato che da questa fermata si può raggiungere la Capitale in soli 20 minuti. Il classico esempio di quando il viaggio sui mezzi pubblici non è più solo una comodità ma anche una preoccupazione. Lasciare la macchina nel piazzale antistante dellaè rischioso per chiunque: molti ...

Stazione di Santa Palomba, terra di nessuno: pendolari in balìa di vandali e degrado

