Sinner-De Minaur in tv domani: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Jannik Sinner dovrà vedersela con Alex De Minaur agli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Dopo aver in quattro set Taro Daniel, l’azzurro proverà a interrompere il percorso di un tennista molto ostico, che potrà anche contare sul sostegno del pubblico di casa. L’Australiano sa già come si battono gli italiani, visto che all’esordio ha superato Lorenzo Musetti. Questa volta, però, a scendere in campo con i favori del pronostico non sarà lui bensì il suo avversario. Inoltre, i precedenti recitano 2-0 in favore di Jannik. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro tra Sinner e De Minaur si svolgerà domani, lunedì 24 gennaio, come terzo ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Jannikdovrà vedersela con Alex Deagli ottavi di finale degli. Dopo aver in quattro set Taro Daniel, l’azzurro proverà a interrompere il percorso di un tennista molto ostico, che potrà anche contare sul sostegno del pubblico di casa. L’o sa già come si battono gli italiani, visto che all’esordio ha superato Lorenzo Musetti. Questa volta, però, a scendere in campo con i favori del pronostico non sarà lui bensì il suo avversario. Inoltre, i precedenti recitano 2-0 in favore di Jannik. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro trae Desi svolgerà, lunedì 24 gennaio, come terzo ...

