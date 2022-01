Sci alpino | start list Super-G femminile Cortina 2022 | pettorali e italiane in gara

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ladel-Gdid’Ampezzo, in programma domenica 23 gennaio alle ore 11:45 e valevole per la Coppa del Mondo 2021/. Altro appuntamento veloce sull’Olimpia delle Tofane, con Sofia Goggia che cerca il bis dopo la vittoria in discesa libera per continuare l’inseguimento a Mikaela Shiffrin nella classifica generale. L’azzurra scenderà con il pettorale 13, ma inci sarà anche la statunitense con il numero 17. L’Italia però può disporre di una vera e propria corazzata, con nove atlete al via: Goggia infatti è pettorale rosso, ma alle sue spalle ci sono le connazionali Federica Brignone ed Elena Curtoni, rispettivamente al via con il 9 e il 5. Marta Bassino scenderà con il 15, numero 8 invece per Francesca Marsaglia. COME SEGUIRE LA ...