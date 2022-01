Quirinale: Letta, 'Draghi ipotesi su tavolo, stupito da Berlusconi ieri' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Draghi è una delle ipotesi sul tavolo. Sono rimasto abbastanza stupito nel vedere la dichiarazione ieri di Berlusconi in cui ha detto no a Draghi presidente della Repubblica che oggi Salvini ha confermato. Sono temi di cui parleremo". Così Enrico Letta a Che Tempo che fa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "è una dellesul. Sono rimasto abbastanzanel vedere la dichiarazionediin cui ha detto no apresidente della Repubblica che oggi Salvini ha confermato. Sono temi di cui parleremo". Così Enricoa Che Tempo che fa.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Letta: bis Mattarella sarebbe perfetto, ne parlerò con Salvini #quirinale - GianniCuperIoPD : La collezione di Topolino dietro Enrico Letta è un segnale: per il Quirinale si va verso Paperino candidato dalla s… -