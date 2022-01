Quirinale: Letta apre assemblea Pd ricordando stagista morto Lorenzo Parrelli (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Inizio ricordando quanto successo a Udine a Lorenzo Parrelli, quanto successo da il senso di un fallimento che non possiamo più accettare. La sicurezza sul lavoro, su cui Orlando sta lavorando, non è solo una questione di regole ma di cultura e comportamenti. Tutto quello che facciamo in politica lo facciamo anche per ragazzi come Lorenzo". Lo ha detto Enrico Letta aprendo l'assemblea dei grandi elettori del Partito democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Inizioquanto successo a Udine a, quanto successo da il senso di un fallimento che non possiamo più accettare. La sicurezza sul lavoro, su cui Orlando sta lavorando, non è solo una questione di regole ma di cultura e comportamenti. Tutto quello che facciamo in politica lo facciamo anche per ragazzi come". Lo ha detto Enricondo l'dei grandi elettori del Partito democratico.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - infoitinterno : Quirinale: Letta, siamo 15% ma nostro ruolo politico centrale - infoitinterno : Quirinale: Letta, su nostre spalle responsabilità cruciale -