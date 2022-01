Quirinale | fonti del Nazareno | «Si ragiona su candidatura Riccardi» Conte | ha caratteristiche giuste

Advertising

RaiNews : 'Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito', dicono da Forza Italia #Berlusconi #Quirinale - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Camera Fico avrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di… - italiaserait : Quirinale, fonti Nazareno: “Si ragiona su Riccardi come profilo ideale” - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, fonti Pd: si ragiona sulla candidatura di Andrea Riccardi #quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale fonti

Dopo il vertice, secondodi centrosinistra, è 'molto probabile' che si vada verso la scheda bianca alla prima votazione oppure, in alternativa, con un candidato 'di bandiera'. La decisione sarà ...Ma, diconodel Pd, si sta ragionando sulla candidatura di Andrea Ricciardi , fondatore della ... Per il"servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di ...Il centrosinistra si è riunito alla Camera in vista delle elezioni del Quirinale: nella sala Berlinguer vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone ...Roma, 23 gen. (LaPresse) - "Finalmente ci si può confrontare sui nomi" da mettere in campo per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. "L'identikit è ...