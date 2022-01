Quirinale | centrosinistra verso scheda bianca ai primi voti

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ildovrebbe votaredomani alle prime votazioni per il. Lo spiegano fonti parlamentari, dopo il vertice tra Letta, Conte e Speranza di stamattina alla Camera. Una decisione definitiva, legata anche alle scelte del centrodestra, verrà presa domani mattina alla nuova riunione delle delegazioni di Pd, M5S e Leu. Ilha fatto sapere di “ragionare” sul nome di Andrea Riccardi per il, come “profilo di presidente ideale”. Il Pd calibra le mosse in vista della prima votazione di domani in attesa di quelle del centrodestra su cui, al momento, non ci sarebbero indicazioni. L’incontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini resta in stand by. Si aspetta di capire quale sarà la proposta. E nell’attesa i dem aggiustano la ...

Il segretario del Pd ha allargato il consenso per la candidatura del premier all'interno del suo partito, è riuscito a far cadere i veti di Conte e ha recuperato Renzi al campo del. L'incognita dei franchi tiratori e l'insidia dell'ex presidente della Camera Se tra qualche giorno il premier Mario Draghi sarà eletto tredicesimo presidente della Repubblica sarà ...Il nome su cui ilpotrebbe puntare per ora è quello di Andrea Riccardi, storico, docente universitario, già ministro e, come detto, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Oggi al ...Per ora dal Centrodestra non arrivano nomi per il Quirinale, e dunque è ancora stallo. Domani Lega Fdi Fi e i centristi della coalizione riuniranno i rispettivi Grandi elettori per fare il punto ..."M5S propone Riccardi come nome di bandiera, ma non è Sanremo. Casini ha fatto bene il presidente della Camera” ...