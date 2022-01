Quirinale, Berlusconi si ritira ma dice no a Draghi. Ci sarà un Mattarella bis? (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa al Quirinale ma dice che Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi: mentre impazza il toto nomi, l’unica soluzione all’orizzonte è il bis di Sergio Mattarella. All’indomani dell’annuncio del leader di Forza Italia di non candidarsi per il Colle, i vari giornali snocciolano nomi, con Pier Ferdinando Casini in pole position. Ma allo stato attuale non ci sono accordi in vista né candidature ufficiali. Berlusconi si ritira ma dice no a Draghi al Quirinale Ora che Berlusconi si è fatto da parte – dopo aver verificato di avere i numeri per essere eletto, assicura – per la ragion di Stato, tutti gli occhi sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Silviosidalla corsa almache Mariodeve restare a Palazzo Chigi: mentre impazza il toto nomi, l’unica soluzione all’orizzonte è ildi Sergio. All’indomani dell’annuncio del leader di Forza Italia di non candidarsi per il Colle, i vari giornali snocciolano nomi, con Pier Ferdinando Casini in pole position. Ma allo stato attuale non ci sono accordi in vista né candidature ufficiali.simano aalOra chesi è fatto da parte – dopo aver verificato di avere i numeri per essere eletto, assicura – per la ragion di Stato, tutti gli occhi sono ...

