“On est fâchés” | Laurent Ruquier se confie sur sa brouille avec Edouard Baer

Leggi su cityroma

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ce samedi 22 janvier était diffusé un numéro inédit des Grosses Têtes sur France 2, juste avant On est en direct. A l’honneur dans la programmation de ce samedi soir,était pour l’occasion invité dans le Journal inattendu d’Ophélie Meunier sur RTL. La journaliste en a alors profité pour le questionner sur ses ambitions liées aux Grosses Têtes et lui a notamment demandé s’il y avait une personnalité qu’il rêverait de recruter dans son équipe. Ce à quoia répondu en toute sincérité ““, mais il y a un mais. “Il y a eu des malentendus entre lui et moi” L’animateur de 58 ans a dans un premier temps été très clair et élogieux dans sa réponse : “Je pense à Édouard. Ce serait évidemment une grosse tête incroyable, ...