"Non scop*, non bevi, che cazz* fai nella vita?": Jessica messa in imbarazzo da Soleil (Di domenica 23 gennaio 2022) Come da tradizione, il sabato sera nella Casa del Grande Fratello Vip è il momento dei party, dei brindisi e dell'alzata di gomito. A contraddistinguersi nella serata di ieri è stata Jessica Selassié, che ha rinunciato all'ennesimo brindisi perché astemia. Una giustificazione che però si è trasformata in una presa in giro 'cattivella' da parte... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Non scop*, non bevi, che cazz* fai nella vita?”: Jessica messa in imbarazzo da Soleil #gfvip #jessvip - JustDesertsRose : @Lilly10900 @MontegrandeS @ClariHaile Certo, perché, ormai, chi non fuma, non beve e non scop@, deve essere conside… - lumoskends : RT @gggiusiii: BULLISMO Inaccettabile ridere di un ragazza e farla a sentire sbagliata solamente perché non beve e non scop* con il primo… - gggiusiii : BULLISMO Inaccettabile ridere di un ragazza e farla a sentire sbagliata solamente perché non beve e non scop* con… - jezzlieJ : RT @JadeCa1408: Solercia:” non bevi non scop… che fai tutto il giorno?” se la tua vita è così misera sta messa proprio male Soledad #jeru -