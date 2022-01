Maradona jr su Milan-Juventus | “Pronti a gufare | come fanno loro”

(Di domenica 23 gennaio 2022), il commento di Diego Armandojunior. L’allenatore dice di essere pronto ale due formazioni. Il figlio del Pibe de Oro ha commentato a Canale 8 la vittoria del Napoli con la Salernitana. Una partita senza alcuna storia, in cui ci sono però recriminazioni da parte di Sabatini e dei tifosi sui due rigori assegnati al Napoli. Diego Armandojunior a Canale 8 ha detto: “Ci siamo goduti la vittoria del Napoli con la Salernitana. Questa sera si giocae guferemo alla grande. Esattamentehanno gufato contro di noi“. Insomma non le manda a dire, anche perché i colori bianconeri sono qualcosa di molto lontano dalla famiglia. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

lba1926_ : FT : Napoli 4 - 1 Salernitana ! ?? Finisce 4 a 1 per il Napoli al Maradona. Gli azzurri rompono i sogni dei salernit… - Bernardo101620 : RT @Mistermercatoi1: #SerieA il @sscnapoli batte la @OfficialUSS1919 4 a 1 al #Maradona. #Napoli attualmente 2° a -4 dall'#Inter e a +1 da… - NotizieGeneral1 : RT @Mistermercatoi1: #SerieA il @sscnapoli batte la @OfficialUSS1919 4 a 1 al #Maradona. #Napoli attualmente 2° a -4 dall'#Inter e a +1 da… - edoardo_protani : RT @Mistermercatoi1: #SerieA il @sscnapoli batte la @OfficialUSS1919 4 a 1 al #Maradona. #Napoli attualmente 2° a -4 dall'#Inter e a +1 da… - gilnar76 : Insigne come Maradona: 115 gol con il Napoli, eguagliato Diego #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Milan

AreaNapoli.it

- Juve, le formazioni ufficiali (alle 20.45)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu,... Insigne trasforma il penalty, firma il suo gol numero 115 e raggiungeal terzo posto dei ...... poker Napoli contro Salernitana 4 - 1, partenopei secondi in classifica 23 Gennaio 2022 Importante vittoria del Napoli che alsupera 4 - 1 la Salernitana portandosi, in attesa di- ...Dilagano Napoli e Roma che rifilano quattro reti a Salernitana ed Empoli. Vittoria pesante in chiave salvezza per lo Spezia che si impone di misura sulla Sampdoria. Pareggiano 1 a 1 Cagliari- Fiorenti ..."l migliore in campo è però Elmas sempre più maturo. Prima del posticipo la squadra di Spalletti scavalca il Milan".