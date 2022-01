Lo Spezia vince un altro derby | Verde punisce la Samp

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) LA(ITALPRESS) – Con una rete dinella ripresa, lo1-0 e si aggiudica illigure contro ladoria. Ritorno amaro per Giampaolo sulla panchina della “Doria” che, nonostante la sconfitta, può recriminare per il legno colpito nella ripresa da Caputo. Inizio deciso degli ospiti che, dopo aver costretto lonella propria metà campo, al 14?, si rendono pericolosi in zona gol. Lungo lancio per Gabbiadini che aggancia in area e calcia in porta di prima intenzione: Provedel è reattivo e smanaccia fuori il pallone, ma l'arbitro aveva già fischiato la posizione di fuorigioco dell'attaccante blucerchiato. Gli ospiti mettono pressione alloche, solo al 40?, riesce ad affacciarsi in areadoriana. ...