Leao perde la causa con lo Sporting Lisbona | dovrà risarcire 16 5 milioni

(Di domenica 23 gennaio 2022) In campo le cose vanno alla grande. Diversi, qualche assist, la nomea di 'discontinuo' scacciata via con prestazioni di alto livello. I complimenti di Pioli e dei compagni. L'unica grana arriva da ...

Ultime Notizie dalla rete : Leao perde

L'unica grana arriva da fuori: Rafaelè stato condannato a risarcire lo Sporting Lisbona, la sua ex squadra, per un importo pari a 16,5 milioni. La Corte d'Appello della capitale ha respinto il ...Wolf nonmai la calma, mantiene il sangue freddo anche nelle situazioni più disastrose e sa ... 'RISOLVO PROBLEMI', MAE REBIC ASSIEME. .. - 'Le piace la definizione, presa da Pulp Fiction, ...CALCIO - La Corte d’Appello di Lisbona ha respinto il ricorso presentato da Rafael Leao per ottenere l’annullamento della decisione della Corte Arbitrale dello ...Per il portoghese non arrivano buone notizie sul fronte della causa con il club della capitale. Ultima speranza la Corte Suprema.