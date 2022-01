Ivana Spagna si è svegliata col viso gonfio, forse un’allergia ma a Domenica In è perfetta (Di domenica 23 gennaio 2022) Non era la giornata ideale oggi per Ivana Spagna per una lunga intervista a Domenica In. Questa mattina si è svegliata con il viso gonfio, con evidenti problemi di allergia, almeno crede che di questo si tratti. Ieri stava benissimo e dopo le prove per il programma di Domenica In era soddisfatta, oggi ha temuto di non essere all’altezza della situazione. Stamattina Ivana Spagna si è subito preoccupata di risolvere il problema, ha preso del cortisone e il gonfiore è andato via ma è rimasto un altro problema, sembra non sentire bene da un orecchio. Cosa grave per una cantante ma quando prende il microfono in mano è iniziata a cantare la sua “Gente come noi” incanta il pubblico, come sempre. Ivana ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) Non era la giornata ideale oggi perper una lunga intervista aIn. Questa mattina si ècon il, con evidenti problemi di allergia, almeno crede che di questo si tratti. Ieri stava benissimo e dopo le prove per il programma diIn era soddisfatta, oggi ha temuto di non essere all’altezza della situazione. Stamattinasi è subito preoccupata di risolvere il problema, ha preso del cortisone e ilre è andato via ma è rimasto un altro problema, sembra non sentire bene da un orecchio. Cosa grave per una cantante ma quando prende il microfono in mano è iniziata a cantare la sua “Gente come noi” incanta il pubblico, come sempre....

