Il Papa bacchetta i “tradizionalisti”: “La rigidità è una perversione, un’idolatria nella Chiesa” (Di domenica 23 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Nel momento in cui nella Chiesa ci sono le tentazioni della rigidità, che è una perversione, e si crede che trovare Dio è diventare più rigidi, più rigidi, con più norme, le cose giuste, le cose chiare… Non è così. Quando noi vedremo proposte di rigidità, pensiamo subito: questo è un idolo, non è Dio. Il nostro Dio non è così”. Dal pulpito della basilica di San Pietro, Papa Francesco bacchetta i “tradizionalisti”. L’occasione è la celebrazione della Santa Messa in occasione della Domenica della Parola di Dio, ricorrenza istituita dallo stesso Bergoglio tre anni fa. Tra i presenti anche il sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato vaticana, arcivescovo Edgar Pena Parra, tornato negativo al Covid-19 dopo che nei ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Nel momento in cuici sono le tentazioni della, che è una, e si crede che trovare Dio è diventare più rigidi, più rigidi, con più norme, le cose giuste, le cose chiare… Non è così. Quando noi vedremo proposte di, pensiamo subito: questo è un idolo, non è Dio. Il nostro Dio non è così”. Dal pulpito della basilica di San Pietro,Francescoi “”. L’occasione è la celebrazione della Santa Messa in occasione della Domenica della Parola di Dio, ricorrenza istituita dallo stesso Bergoglio tre anni fa. Tra i presenti anche il sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato vaticana, arcivescovo Edgar Pena Parra, tornato negativo al Covid-19 dopo che nei ...

ilfaroonline : Il Papa bacchetta i “tradizionalisti”: “La rigidità è una perversione, un’idolatria nella Chiesa” - putamen119 : @bvrbharrys Da quel punto di vista non mi facevo problemi. Ma mi stava sul cazzo il fatto che per 2-3 giorni (non s… -