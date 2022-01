I Måneskin conquistano anche il Saturday Nigh Live con Beggin' e I Wanna Be Your Slave

(Di domenica 23 gennaio 2022) La loro ascesa non accenna a fermarsi e gli Usa sono ormai la loro seconda casa. Guardateli nei video delle loro esibizioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin conquistano

zazoom.it

agli MTV EMA 2021 - getty images Isi trovano già negli Stati Uniti e più precisamente in California dove lo scorso weekend si sono esibiti all'iHeartRadio ALTer EGO. In ...... quando erano sul tetto del mondo, e ascoltare come suonavano (con la versione live di "Supersonic" contenuta nel disco dal vivola copertina della playlist "I wanna rock"), abbia ...