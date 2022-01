Giampaolo: «Se nel 2019 mi avessero preso il calciatore che chiedevo la Samp oggi sarebbe come l’Atalanta» (Di domenica 23 gennaio 2022) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo, tornato sulla panchina della Sampdoria a quasi tre anni dal suo precedente addio, torna a definire, come ha fatto anche ieri in conferenza stampa, il rientro alla base come un naturale proseguimento. Alla Samp conosce praticamente tutti, sono solo 5-6 i calciatori nuovi, rispetto alla sua passata gestione. Che ricorda. «Quando me ne sono andato, al termine del mio triennio, ritenevo di avere espresso il massimo, anche se un po’ di amaro in bocca mi era rimasto. Perché avevo allenato tanti giocatori forti, che per necessità erano stati ceduti. Le racconto un episodio significativo: a fine gennaio 2019, ricordo che alla fine di una partita giocata a Marassi ero nello spogliatoio e dissi a un dirigente: “Prendetemi quel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Marco, tornato sulla panchina delladoria a quasi tre anni dal suo precedente addio, torna a definire,ha fatto anche ieri in conferenza stampa, il rientro alla baseun naturale proseguimento. Allaconosce praticamente tutti, sono solo 5-6 i calciatori nuovi, rispetto alla sua passata gestione. Che ricorda. «Quando me ne sono andato, al termine del mio triennio, ritenevo di avere espresso il massimo, anche se un po’ di amaro in bocca mi era rimasto. Perché avevo allenato tanti giocatori forti, che per necessità erano stati ceduti. Le racconto un episodio significativo: a fine gennaio, ricordo che alla fine di una partita giocata a Marassi ero nello spogliatoio e dissi a un dirigente: “Prendetemi quel ...

Advertising

carlolaudisa : Alla #Samp aria di restaurazione. Soazzato via #D’Aversa, sta per tornare #Giampaolo. Missione salvezza. E serenita… - napolista : #Giampaolo: «Se nel 2019 mi avessero preso il calciatore che chiedevo la Samp oggi sarebbe come l’Atalanta» Interv… - jesuisalbi : Sono combattuto. Provo un sentimento di profondo affetto nei confronti di Giampaolo, ma anche una sensazione di vom… - Spezia_1906 : ?? Qualche novità per Giampaolo nel 3-5-2 ?? Pochi dubbi per Motta ?? Le probabili di #SpeziaSampdoria - undoriano : @Leaderdelsettor Io Candreva lo pensavo meglio nei due di attacco nel gioco di Giampaolo -