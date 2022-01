GAZZETTA- Napoli-Olivera accordo trovato, potrebbe arrivare da Spalletti in settimana. Spunta un retroscena su Giuntoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Napoli ha trovato l’accordo con Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe. Giuntoli lavora per portalo in azzurro in questa sessione di mercato. Mathias Olivera sarà il nuovo terzino sinistro del Napoli. Gli azzurri hanno piazzato il super colpo di mercato spiazzando la forte concorrenza. Secondo quanto rivela l’edizione odierna della GAZZETTA dello Sport, Giuntoli lavora per portare la prossima settimana il terzino del Getafe da Spalletti: “Il Napoli ha chiuso l’accordo per Mathías Olivera per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Cristiano Giuntoli ha accelerato i tempi per l’operazione che stava coltivando da tempo. Il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilhal’con Mathias, terzino sinistro del Getafe.lavora per portalo in azzurro in questa sessione di mercato. Mathiassarà il nuovo terzino sinistro del. Gli azzurri hanno piazzato il super colpo di mercato spiazzando la forte concorrenza. Secondo quanto rivela l’edizione odierna delladello Sport,lavora per portare la prossimail terzino del Getafe da: “Ilha chiuso l’per Mathíasper rinforzare la fascia sinistra della difesa. Cristianoha accelerato i tempi per l’operazione che stava coltivando da tempo. Il ...

