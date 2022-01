Empoli-Roma 2-4: doppietta Abraham, Oliveira e Zaniolo. E Mou sorride (Di domenica 23 gennaio 2022) Abraham, Oliveira e Zaniolo trascinano la Roma che vince 4-2 al Castellani contro l?Empoli. I toscani nella ripresa provano ad accorciare le distanze con Pinamonti e Bajrami, ma le mosse di... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 gennaio 2022), Oliveira etrascinano lache vince 4-2 al Castellani contro l?. I toscani nella ripresa provano ad accorciare le distanze con Pinamonti e Bajrami, ma le mosse di...

Advertising

DAZN_IT : #Empoli: segna un gol quando la partita sembrava chiusa Tifosi della #Roma: - Gazzetta_it : Gol! Empoli - Roma 0-4, rete di Zaniolo N. (ROM) - livescore : 24' Empoli 0-1 Roma ?? 33' Empoli 0-2 Roma ?? 35' Empoli 0-3 Roma ?? 37' Empoli 0-4 Roma ?? The Giallorossi are ????… - AntonioFelici : #EmpoliRoma La Roma passa in trasferta sull'Empoli grazie soprattutto ad un grande primo tempo in cui si è registra… - il_superiore87 : @interismo1908 Ma Inter-Venezia 2-2 (2-1), 3-0 Chelsea (2-0) e Empoli-Roma 2-3 (2-4) non ci ho preso per un gol di… -