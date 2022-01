Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano: “Deve sottoporsi a controlli di routine” (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine. Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia è andato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute, ma – come riferiscono fonti azzurre – non è mai stato ricoverato. Nelle scorse ore l’ex presidente del Consiglio aveva annunciato la sua resa nella corsa al Quirinale, dopo aver disertato il vertice telematico del centrodestra. Ha spiegato la sua decisione in una nota, letta ad alta voce dalla senatrice Licia Ronzulli, collegata via zoom con gli altri leader della coalizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Silviosi trovaSandiper deidi. Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia è andato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute, ma – come riferiscono fonti azzurre – non è mai stato ricoverato. Nelle scorse ore l’ex presidente del Consiglio aveva annunciato la sua resa nella corsa al Quirinale, dopo aver disertato il vertice telematico del centrodestra. Ha spiegato la sua decisione in una nota, letta ad alta voce dalla senatrice Licia Ronzulli, collegata via zoom con gli altri leader della coalizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

