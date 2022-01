Bergamo, processi fissati al dicembre 2025: non chiamatela giustizia (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tribunale di Bergamo sta fissando i processi per citazione diretta al dicembre del 2025, ossia da qui a quattro anni. Si tratta di procedimenti per reati pressoché bagatellari, roba di poco conto se osservata con la lente asettica della statistica. Sono numeri, a volte intralci da eliminare con escamotage burocratici per supplire alle ormai fisiologiche carenze della giustizia, che qui a Bergamo si chiamano mancanza di personale. Si fissa la prima udienza a tempo scaduto perché nel frattempo il fascicolo muoia per asfissia, e cioè di prescrizione. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tribunale dista fissando iper citazione diretta aldel, ossia da qui a quattro anni. Si tratta di procedimenti per reati pressoché bagatellari, roba di poco conto se osservata con la lente asettica della statistica. Sono numeri, a volte intralci da eliminare con escamotage burocratici per supplire alle ormai fisiologiche carenze della, che qui asi chiamano mancanza di personale. Si fissa la prima udienza a tempo scaduto perché nel frattempo il fascicolo muoia per asfissia, e cioè di prescrizione.

